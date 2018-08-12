В последнюю неделю лидер движения "Украинский выбор", кум президента России Виктор Медведчук, недавно объявивший о присоединении к партии Вадима Рабиновича "За життя", оказался в центре внимания СМИ. На него обрушился девятый вал критики и лучи ненависти со стороны многих медиа и пользователей соцсетей.

"Почему он до сих пор не в тюрьме?", "Куда смотрит СБУ?", "это позор для Украины", "под трибунал его", "Медведчук должен быть разрушен" - вот далеко не полный перечень употребляемых в ходе дискуссий выражений.

Формальным поводом для пробуждения столь бурного интереса к фигуре бывшего главы Администрации президента стал ряд скандалов - по поводу участия его жены Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами" на 1+1, а также история с вырезанием сцены с Медведчуком из фильма про диссидента Стуса.

Однако это то, что лежит на поверхности. Почему на самом деле на пятый год после Майдана все вдруг вспомнили о Викторе Медведчуке, разбиралась "Страна".

Скандал с Оксаной Марченко

На днях телеканал "1+1" объявил о приглашении в шоу "Танцы со звездами" Оксаны Марченко - жены Виктора Медведчука. Однако персона Марченко, которая не занимается политикой, вызвала негативную реакцию у журналистов телеканала.

Открытое заявление с 34 подписями под ним обнародовал на своей странице в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

"Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу "Танцы со звездами" на 1 +1 может принять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала", - говорится в заявлении.

Поддержавшие его считают, что участие Марченко ударит по репутации телеканала.

"Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала 1+1 не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей", - сообщается в тексте заявления.

По сути, Марченко вменяли в вину, что она лично никогда не осуждала аннексию Крыма и является супругой Медведчука. На этих основаниях журналисты предлагали не заключать контракт с Марченко.

Тем не менее, участие Марченко в шоу не отменили и уже анонсировали его начало на 26 августа. Что снова возбудило соцсети и заставило их говорить о "происках Медведчука".

Сам же телеканал заявил, что при отборе ведущих руководствовался опросом среди телезрителей, которые и проявили большой интерес к супруге лидера "Украинского выбора".

Страсти по Стусу

Вторая тема, вокруг которой начали склонять имя Медведчука - это съемки фильма о поэте Василии Стусе, которые наполовину финансирует Госкино.

Актер и телеведущий Геннадий Попенко, который проходил кастинг на участие в фильме, заявил, что из сценария исчезла сцена с участием Медведчука. Как известно, он, тогда еще молодой советский юрист, был защитником Стуса на процессе, фактически признал его вину, в результате которого поэт оказался в тюрьме и умер за решеткой.

По утверждению Попенко, сцену вырезали из-за "звонка администрации Медведчука".

Правда, режиссер фильма Роман Бровко говорит о другой причине. По его словам, сцену с Медведчуком и несколько других из сценария убрали по просьбе сына поэта - Дмитрия Стуса.

"Для семьи Стуса есть две больные темы — суд и отношения с (диссиденткой - ред.) Аллой Горской. Обе темы Дмитрий Стус попросил нас не трогать. Между Медведчуком и Стусом-младшим налаженные отношения. У них были встречи и, возможно, попытки Виктора оправдать себя", - рассказал Бровко.

Режиссер добавил, что пытался связаться и с Медведчуком, чтобы уточнить детали сцены. Но пресс-служба политика ему отказала, сославшись на занятость.

"Когда мы решали, какие сцены вырезать, чтобы уложиться в хронометраж и бюджет, среди других вырезали и эту. Всего в фильм не попали где-то 20-25 сцен. Исчезла линия о семье Стуса, его жизни в Горловке и попытке возродить там украинскую культуру. Но это почему-то никому не интересно", - удивляется режиссер.

Правда, сам Дмитрия Стус сказал, что не просил никого убирать сцену с Медведчуком.

Но позже на Facebook-странице фильма появилось видео с Дмитрием, где он говорит, что поведению адвоката на процессе удивляться не стоит, потому что он был не самостоятельным игроком, а продуктом системы. И нельзя оценивать людей того времени по нынешним меркам.

Несмотря на эти объяснения, в соцсетях вспыхнул скандал. После чего власти намекнули, что скандальную сцену в фильм вернут. Такой вывод можно сделать из поста на Facebook премьер-министра Владимира Гройсмана.

После этого и коллектив фильма заявил о том, что сцена будет доснята.

"Мы признаем, что, удаляя из последнего драфта сценария в том числе и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества", - говорится в заявлении.

При этом слово "важность" в отношении сцены с Медведчуком авторы фильма взяли в кавычки и еще раз напомнили, что против нее выступал сын поэта.

В соцсетях промайдановски настроенные пользователи и националисты по этому поводу начали праздновать "перемогу" над Медведчуком.

"Медведчук продолжает свою войну против Стуса. Сейчас он демонстрирует силу: говорят, пытается переписать сценарий кино об убитом поэте. Но невозможно переписать историю, в которой его жертва останется национальным гением и символом достоинства, а сам он - коллаборантом и политиком-неудачником", - пишет в соцсети глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сам Медведчук скандал с фильмом еще не комментировал. "Страна" послал запрос в его пресс-службу. Мы опубликуем ответ как только его получим.

Авария с мажором из "окружения Медведчука"

Не успел отзвучать скандал со Стусом, как буквально внахлест возник новый. В ночь на 11 августа в Ровно сын действующего главы облорганизации партии "За життя!" Андрей Бузинарский двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с авто Dacia Logan.

Бузинарский мало того, что нарушил избранную ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста - он еще и был пьян.

"26-летний житель Ровно, управляя автомобилем "Skoda Octavia", двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем "Dacia Logan" под управлением 60-летнего жителя облцентра. В результате столкновения пассажир автомобиля "Dacia" - 57-летняя женщина - получила ушиб грудной клетки, у водителя этого авто диагностировали ушиб позвоночника и тупую травму живота. Обоим была оказана медицинская помощь", - сообщили в полиции.

Установлено, что 26-летний водитель "Skoda" является фигурантом уголовного производства по факту сбыта наркотических веществ. Теперь ему будут избирать более строгую меру пресечения.

Интересно, что во время оформления материалов ДТП водитель "Skoda" угрожал физической расправой журналисту и продюсеру местной телерадиокомпании, 36-летней жительнице Ровно Инне Билецкой, которая осуществляла видеофиксацию события. Она обнародовала видео с места происшествия.

"Фамилия Андрея - Бузинарский. Его отец возглавлял "Украинский выбор" Медведчука на Ровенщине. А в начале войны - отдел спецопераций МВД. Его отец обстрелял из огнестрельного оружия людей на трассе Киев-Чоп. И ему ничего не было", - отмечает Билецкая.

После Оранжевой революции Бузинарский-старший руководил приемной президента Украины в Ровенской области, возглавлял территориальную госинспекцию труда в области, был членом Ровенской облорганизации партии "Наша Украина". После чего стал главой "Украинского выбора".

Этот скандал также начали использовать против Медведчука, обрушив против него новые волны критики в соцсетях. Впрочем, вряд ли ситуация с мажором Бузинарским может быть спланированной провокацией либо иметь какое-то отношение к Медведчуку - этот юноша и раньше попадал в поле зрения правоохранителей и его выходки стали обыденностью для Ровно.

Игра на упреждение

Наиболее очевидная версия о подоплеке такой шумихи, которая лежит на поверхности - это ее связь с озвученными большими политическими планами Медведчука. Как уже писалось выше, он недавно заявил о своем вхождении в партию "За життя". Некоторые эксперты даже говорят о его планах идти в президенты (хотя сам политик пока говорил только о возможном участии в парламентских выборах).

Кроме того, ему приписывают покупку двух ведущих информационных телеканалов - 112 и NewsOne (на самих каналах это отрицают).

Также есть информация, что между партией "За життя" и "Оппозиционным блоком" ведутся переговоры о выдвижении единого кандидата на президентские выборы и о слиянии в одну политическую силу. Если такой гипотетический "альянс юго-востока" состоится, то Медведчук будет играть в нем, очевидно, одну из видных ролей благодаря своим связям с Россией.

В общем, неожиданно для многих, Медведчук, который ранее мирно публиковал комментарии о текущих событиях на сайте "Украинского выбора", вырвался на оперативный простор украинской политики с весьма серьезными ресурсами.

Естественно, для сторонников Майдана это стало шоком. И они решили нанести по нему удар на упреждение, воспользовавшись как поводом скандалом со Стасом и с Оксаной Марченко.

"Я проснулся в субботу и читаю о Стусе и Медведчуке. Я не могу понять, как в 2018 году, после революции и гибели людей, вырезают сцену из фильма о суде Стуса где Медведчук был адвокатом. Я читаю дальше о самом суде и мне хочется рыдать. Адвокат который выполнял роль обвинения, а не защиты.

Свидетели, которые отказывались свидетельствовать против Стуса и шли в тюрьму. А дальше у меня в голове начинает звучать: "минский процесс", "кум Путина", "1 + 1", "звонок от "администрации Медведчука", чтобы убрать сцену". Чтобы я сделал бы, будь я проукраинским продюсером или режиссером? Выпустил бы отдельный фильм именно о Медведчуке. И об Украине", - пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"До вчерашнего дня подавляющее большинство украинцев знали про Стуса в основном то, что он умер в ссылке, в лагере.

Со вчерашнего дня все знают, что в эту ссылку его отправил Виктор Медведчук.

Из фильма это, кстати, могло бы узнать куда меньше людей.

Спасибо Виктору Владимировичу за просветительскую работу относительно своей роли в истории Украины и в работе КГБ", - пишет журналист Катерина Венжик.

Именно с политической активностью Медведчука связывают накат на него и эксперты.

"Медведчук сделал ход в открытую публичную политику, - комментирует "Стране" политолог Михаил Погребинский, который давно знаком с лидером "Украинского выбора". - Он дал согласие на вхождение в список партии "За життя". А Медведчук давно мифологизирован. Такие деятели как Портников вообще уже решили, что все – Медведчук будет то ли президентом, то ли премьером, и вообще, "тушите свет".

О том же говорит и политолог Руслан Бортник.

"Он не приходит в украинскую политику – он подминает под себя украинскую политику. Как минимум, один из ее сегментов. Критически усилившееся влияние Медведчука на СМИ, а также его возможные союзы с Оппозиционным блоком, Тимошенко и другими игроками делают Медведчука потенциально сильным игроком", - заявил политолог "Стране".

"Он сделал заявку на статусное и формализованное участие в публичной политике. И это, конечно, спровоцировало патриотическую общественность и усилило фобию реванша", - считает политолог Вадим Карасев.

Правда, по мнению экспертов, довольно сомнительно, что поднятая шумиха сильно навредит Медведчуку. Скорее наоборот.

Основные распространители этой информации - СМИ и блогеры работающие на майдановскую публику и негативно воспринимаемые антимайдановским электоратом, на который ориентируется Медведчук.

Массированная кампания, правда, может создать у элиты и бизнеса впечатление "критической конфронтационности" лидера "Украинского выбора". Но это в общем-то и ранее было понятно. Ничего нового в последнее время не появилось.

"Чем больше гадостей и помоев выливает майданная публика на голову Медведчука, тем больший авторитет и уважение он вызывает в антимайданном лагере, - считает Михаил Погребинский. - Он поменьше майданного, но не намного. И выходит, что без участия Медведчука они делают ему паблисити. То, что собственными усилиями его политтехнологам нужно было бы делать на протяжении целого года, эти идиоты сделали на протяжении буквально двух-трех недель. Люди в Одессе и Харькове уже забыли о Медведчуке. А теперь все вспомнят и подумают – о, вот это мужик, который поставит их всех на место. Я не думаю, что это продуманный пиар-ход со стороны политтехнологов Медведчука. Могу сказать, что примерно знаю, кто работает из политтехнологов с Медведчуком. И я уверен, что они бы до этого не додумались. Слишком провокационная и сложная игра. Я уверен, что это самодеятельность нашей майданной публики".

"Те, кто сейчас начинают бить по Медведчуку, на самом деле делают ему пиар-услугу, - считает Вадим Карасев. - Это мобилизирует вокруг Медведчука его сторонников. Там уже и Оксана Марченко свои флешмобы запускает, подтягиваются артисты, медийные фигуры. И под видом вот этого "танцуй, Оксана" начинаются электоральные танцы".

Правда, многие не верят, что Медведчук сможет извлечь пользу из ситуации, учитывая его многочисленные политические неудачи в прошлом.

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что с каждым подобным скандалом шансы Медведчука на попадание во власть тают:

"Надо не критиковать, а благодарить "Администрацию Медведчука" за тот звонок. Это был большой вклад в популяризацию Стуса и украинского кинематографа.

Кроме того, есть еще одно подтверждение "феномена Медведчука": у человека есть все - ум, деньги, жена-звезда и кум по фамилии Путин - но все, за что он берется,

завершается ровно противоположным результатом.

Обещал, что Ющенко не станет президентом, а тот стал.

Замутил оппозиционный блок "Не так!", У которого были известные лица, деньги и красивые лозунги, но который набрал аж 1,1% голосов и в Раду не попал.

Развернул махину "Украинского выбора", чтобы Украина отказалась от ассоциации с ЕС и развернулась к России, а она не отказалась и не развернулась.

Решил тихо цензурировать кино, а попал на первые полосы.

Поэтому за партию, в которую он недавно вступил, я теперь спокоен. Как и за увековечение в массовом сознании роли Медведчука в уничтожении гения Василия Стуса".

Более того, часть экспертов не исключают, что нынешние события вокруг Медведчука играют на руку Банковой.

"Чем больше его будут демонизировать, тем больше в глазах протестно настроенного избирателя юго-востока он будет превращаться в крупного оппонента нынешней власти, - говорит политолог Кость Бондаренко. - Это выгодно в данном случае и Порошенко, и Медведчуку. Порошенко выгодно иметь оппонентом Медведчука, потому что Порошенко хочет победить на выборах, а для этого ему нужен максимально демонизированный спарринг-партнер, который сможет своим присутствием на выборах мобилизовать западно-украинский электорат в пользу Порошенко. Единственный человек, который подходит на эту роль - Медведчук. Представьте себе, что во второй тур выходят Порошенко и Медведчук. Искусственно, конечно, – при помощи админресурса и прочих манипуляций, по беспределу деактивируют Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко и всех прочих. И за кого тогда будет голосовать рядовой избиратель?".

Цель кампании - Порошенко

В тоже время, в политических кругах есть и другая точка зрения. Согласно оной главной целью "хайпа" вокруг Медведчука является понижение рейтинга Петра Порошенко.

Как писалось выше, все накаты последнего времени на кума Путина шли из майдановского лагеря. Соответственно, в первую очередь они влияют на майдановский же электорат, за который сейчас ведут беспощадную конкурентную борьбу Порошенко, Тимошенко, Гриценко и другие политики.

Именно они в первую очередь пытаются использовать друг против друга "фактор Медведчука". Например, сторонники президента активно распространяют слухи о тесных связях Медведчука и Юлии Тимошенко.

Отметим, что слухи эти ходят вот уже ровно десять лет (в аккурат с момента войны в Южной Осетии). Однако это пока чистое теоретизирование без четких доказательств. Точно также как история с якобы любовной связью Тимошенко и Нестора Шуфрича. Дескать "вроде все говорят, что "да", но за руку никто никого не хватал".

А вот в случае с Петром Порошенко его и за руку хватать не надо. Президент сам подписал себе "явку с повинной" публично признавшись на пресс-конференции в том, что высоко ценит усилия Медведчука по обмену пленными. Кроме того, именно он назначил его представителем на переговорах по Донбассу.

Также именно Порошенко, а не Тимошенко сейчас подконтрольны СБУ и Генпрокуратура, которые, по мнению критиков Медведчука, должны были открыть уголовные дела и посадить его в тюрьму. Но почему-то этого не делают.

Потому что "зрада". А виновник ее - Порошенко, который "покрывает кума Путина", являясь чуть ли не его близким бизнес-партнером, - именно такой тезис сейчас несут многие блогеры и СМИ.

"А чего все так возбудились вдруг на этого Медведчука?.. разве не на наших глазах и с нашего молчаливого согласия он стал представителем Украины в Минске? - С нашего. Как будто мы и не знали, что он кум Путина, которому позволено летать напрямую в Москву...

Что случилось?.. Что изменилось?.. Прозрели?.. Осмелились тронуть наместника бога на земле?.. Потребовали от Пети ареста негодяя?.. Да вы что!.. Он же круче, чем сам Порошенко. Петя ведь кто? - Просто барыга. А Медведчук - смотрящий над ним", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

Аналогичный тезис продвигает и нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, вспоминая о многочисленных связях Порошенко и Медведчука.

Таким образом, нынешняя кампания против Медведчука идет в общем и целом на пользу всем ее участникам, включая самого лидера "Украинского выбора". Единственная потенциальная ее жертва - Петр Порошенко, к которому могут намертво прикрепить ярлык "крышевателя кума Путина", пополнив в глазах майданного электората и без того увесистую копилку зрад действующего президента.

В данном контексте новыми красками играет роль во всей этой истории Игоря Коломойского и его медиа-ресурсов. С одной стороны он позвал на 1+1 Оксану Марченко, с другой стороны, через заявления и сюжеты ТСН, подготовил базу для масштабной информатаки на Медведчука, а точнее, через него, на президента. Которому Коломойский уже предрек публично поражение на выборах.