В Кривом Роге инкассаторы сбили пешехода на зебре
В Металлургическом районе Кривого Рога пострадал мужчина в результате аварии с машиной инкассаторов, передает krivbass.city.
"10-го августа примерно в 18:00 на улице Виталия Матусевича случилось ДТП. Инкассаторская машина двигалась в сторону автовокзала. На одном из участков дороги авто сбило мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Фото: krivbass.city
Горожанин получил травмы головы. Пострадавшего госпитализировали. Водитель инкассаторской машины утверждает, что пешеход был пьян, полиция пока этого не подтверждает.
Все детали и обстоятельства происшествия установят полицейские.
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