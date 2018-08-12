Принятый в июле парламентом Израиля закон о национальном еврейском государстве вызвал волну недовольства среди населения страны.

Об этом сообщает DW.

Акция протеста против закона состоялась 11 августа в Тель-Авиве. В ней поучаствовали несколько тысяч демонстрантов. Среди их лозунгов, которые оглашались на иврите и арабском: "Апартеид не пройдет", "Равенство". По мнению активистов, закон, определяющий "исключительное право евреев на национальное самоопределение" на территории Израиля, а также иврит, как единственный официальный язык, приведет к дискриминации остальных жителей страны.

Недовольство высказывают, в том числе, депутаты арабского происхождения. Один из них отметил, что данная акция протеста - первая из серии подобных. Тем временем суды Израиля рассматривают пять исков против данного закона.

Напомним, в антиправительственном протесте в Бухаресте пострадали полтысячи человек.

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