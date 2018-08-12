Российский и украинский адвокат Илья Новиков подтвердил в соцсети, что купил кеды писателя Сергея Жадана на аукционе, который имел целью собрать средства в поддержку медицинской службы "Ульф" Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

"Купил кеды Сергея Жадана. Потому что, во-вторых, благотворительный аукцион, в-третьих, Жадан. А во-первых, кто бы что ни думал, а "Конверс" (марка кед - Прим. Ред.) много не бывает ", - написал он в Facebook.

Отметим, что кеды Жадана были проданы за 10 000 гривен.

Фото: facebook.com/Ilya.S.Novikov

Ранее сообщалось, что Илью Новикова выгнали из клуба "Что? Где? Когда?" из-за защиты Надежды Савченко.

Также мы писали, что вышел первый трейлер фильма "Дикое поле" по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана.