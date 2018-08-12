Минобороны России приурочило к Дню авиацию публикацию документов времен Великой Отечественной войны, среди которых и рукописный приказ о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина. Об этом пишет РБК.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, документ был подписан с 8 на 9 августа и обязывал осуществить налет на Берлин.

Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии. Части самолетов удалось в результате долететь до Берлина и сбросить там бомбы. Прекратить атаки пришлось уже после того, как немецкая армия в конце августа - начале сентября заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага.

Среди других опубликованных документов - наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков - героев Советского Союза. Например, младшего лейтенанта Владимира Гуляева, который после боя с противником сумел посадить полуразбитый самолет на одно шасси. Или Леонтия Драмарецкого, повторившего подвиг Николая Гастелло.

Отдельная часть расшифрованных документов посвящена Екатерине Зеленко. Она командовала группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Зеленко совершила воздушный таран и погибла осенью 1941 года в бою под Ромно.

Также в Министерстве обороны опубликовали аналитические документы по советским самолетам времен войны. В них лучшим самолетом назывался По-2, "простой в ремонте и надежный в воздухе".

По-2 был создан группой под руководством конструктора Николая Поликарпова в конце 1920-х годов. Самолет успешно действовал на фронтах Великой Отечественной войны. 59 летавших на не были удостоены звания Герой Советского Союза.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ответ министру обороны Германии, что перед тем, как предлагать говорить с Россией с позиции силы, надо знать историю.

Еще мы рассказывали, как в Британии ушла с молотка посмертная маска Иосифа Сталина.