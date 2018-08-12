Похоже, из-за всеобщего обнищания населения воры перебрались из магазинов в медицинские учреждения.

И если раньше воровали в основном мобилки у зазевавшихся пациентов и медперсонала,то сейчас принялись тащить имущество и без того плохо укомплектованных больниц.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, вчера в полицию обратился врач Городского Центра ургентной специализированной ортопедо-травматологической помощи киевской больницы №12, расположенной на улице Профессора Подвысоцкого, 4 А, с заявлением, что вчера неизвестные выкрали из отделения дефицитное кресло-каталку, на которых перевозят больных с переломами.

Врачи жалуются, что кресел и так не хватает, а тут еще повадились их воровать.

По предположению оперативников, каталки потом продают через olx за бесценок.

Если реальная цена 15-20 тыс.грн. то там продают ворованное за 5-7.

По данному факту заведено дело по статье 185 УК Украины (Кража), но задержать воров с поличным не удалось.

Ранее Нацполиция сообщала о кражах из детской больницы на том же Печерске пожарных рукавов.

Еще мы рассказывали, что в начале августа в Киеве на матче Динамо - Шахтер у комментаторов "1+1" украли микрофоны.

Также отметим, что в Одессе на горячем задержали банду альпинистов, которые украли 24 миллиона гривен.