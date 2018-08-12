В США на трассе перевернулся школьный автобус, пострадали 42 человека. Виновник аварии скрылся
В американском штате Нью-Джерси в ночь на воскресенье, 1 августа, в ДТП со школьным автобусом пострадали 42 пассажира. Об этом сообщил телеканал CBS.
Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.
В результате инцидента дорожное движение на трассе были приостановлено примерно на час, а 42 пассажира автобуса были госпитализированы с различными травмами.
Фото: dailymail.co.uk
Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепропетровской области легковушка перевернула автобус с пассажирами, в результате чего пострадали 15 человек.
Также мы писали, как недавно в Харькове Тoyota вылетела на тротуар и перевернулась после столкновения с Mercedes.