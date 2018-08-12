В американском штате Нью-Джерси в ночь на воскресенье, 1 августа, в ДТП со школьным автобусом пострадали 42 пассажира. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В результате инцидента дорожное движение на трассе были приостановлено примерно на час, а 42 пассажира автобуса были госпитализированы с различными травмами.

Фото: dailymail.co.uk

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепропетровской области легковушка перевернула автобус с пассажирами, в результате чего пострадали 15 человек.

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