Вчера, 11 августа, на стадионе "Днепр-Арена" играли команды "Днепр-1" и ФК "Металлист-1925". Перед матчем болельщики вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку харьковской команде и протест спортивному клубу Днепра, передает Информатор.

На одном из фото, которое опубликовал в Facebook шоумен Алексей Дурнев, фанаты выбрасывают руку в нацистском приветствии.

Под грохот барабанов и с оглушительными взрывами и дымом толпа болельщиков двинулась в сторону "Днепр-Арены". Все желающие вышли на улицы Днепра, чтобы поддержать харьковчан на игре против СК "Днепр-1".

"История наших движений перевернула немало страниц полных вражды и ненависти. Но с тех пор, как мы с 2014-го года бок о бок защищали независимость и свободу Украины, началась новая история наших отношений. Некогда наши главные противники, харьковчане, стали для нас верными и надежными друзьями", - написано на официальной странице ультрас Днепра.

Фото: Алейсей Дурнев/facebook.com

Взрывы петард и громкие кричалки слышались за несколько кварталов от колонны. Прохожие заинтересовано провожали шествие взглядом, люди зыркали из окон и бросали рабочие места, чтобы посмотреть на источник шума. Шагая по центральному проспекту, больше 200 фанатов скандировали "заряды", пели Гимн Украины, жгли фаеры и взрывали петарды.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, вчера в очередном туре УПЛ донецкий "Шахтер" в Харькове разгромил Ворсклу со счетом 4:1.

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