Россия готова к нормальному сотрудничеству, но не к отношениям с позиции силы, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о том, что вести диалог с Москвой стоит "с позиции силы". Свое заявление она сделала в апреле этого года.

По словам Шойгу, "прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю".

"И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать", - сказал министр обороны, добавив, что не будет "говорить жестче и грубее".

"То, что касается разговоров с позиции силы: опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек: каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - заключил Шойгу.

При этом он отметил, что Россия открыта для общения и нормального сотрудничества.

Напомним, в апреле Ляйен, говоря о необходимости сохранения санкций против Москвы, заявила, что президент Владимир Путин "не воспринимает никакой слабости", а "признание или снисхождение не сделают его более дружественным".

Она также призвала сохранять санкции против Москвы пока не будут исполнены обязательства российской стороны по минским соглашениям. Ляйен добавила, что Россия "аннексировала Крым" и защищает сирийского президента Башара Асада. "Поэтому важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой", - сказала она.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о невозможности прямой войны Украины и России.

Ранее министр обороны Германии отменила визит в США.