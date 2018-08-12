Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил. Он прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества", - цитирует издание слова супруги покойного писателя.

Видиадхар Сураджпрасад Найпол, фото - The Telegraph

Найпол родился в маленьком городе Чагуанас на островах Тринидад, которые в то время были британской колонией. Написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы".

"Когда я научился писать, я стал сам себе хозяином, я стал очень сильным, и эта сила со мной по сей день", - сказал писатель в интервью Reuters в 2010 году.

В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман "В подвешенном состоянии", в 1993 году - первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году - Нобелевской премии.

Он получил рыцарство от королевы Елизаветы в 1989 году.

Ранее "Страна" информировала, что в марте скончался Нобелевский лауреат, знаменитый британский биолог-генетик Джон Салстон.

Напомним, нобелевский лауреат дал советы, как поднять экономику Украины со дна.