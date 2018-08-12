Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган подчеркнул, что такую же систему он хотел использовать со странами Европейского союза, то есть перейти на расчеты в евро, чтобы не использовать в торговле доллар.

"Турция никогда не примет порядок, когда объявляется война всему миру, через угрозы и санкции", - отметил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган заявил, что те, кто стоят против Турции, заплатят за это. Турецкий лидер также вспомнил США, которые "угрожают" его стране. "Вы не сможете заставить турецкий народ встать на колени, используя язык угроз. Мы хорошо разбираемся в правосудии и праве", — сказал турецкий лидер.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Дональд Трамп одобрил двухкратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.

Кроме того, Вашингтон санкции вводит против Анкары, в последнее время качнувшейся в сторону Москвы и строящей совместно с "Газпромом" газопровод "Турецкий поток".

Также в США недавно объявили о новом санкционном ударе по России. Эта информация вызвала падение рубля, а эксперты заговорили об ускоренном выходе РФ из долларовой системы.