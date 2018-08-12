Украинский режиссер Олег Сенцов не покидал колонии в Лабытнанги и не вылетал из Салехарда на самолете. Таким образом информация журналистки Виктории Ивлевой о том, что Сенцова скоро вернут в Украину, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний, передают РИА Новости.

Сенцов остается в колонии и продолжает голодовку, заявляют в ведомстве.

Ранее Ивлева у себя в Facebook заявила, что Сенцова вывезли из Салехарда, и теперь он летит в Киев.

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.

Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима за якобы подготовку теракта на территории Крыма.

Недавно были опубликованы фотографии Сенцова после 85 дней голодовки.