Российский журналист Виктория Ивлева сообщила, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым, заключенным в России, вылетел из Салехарда.

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.

Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

Также об этом сообщил Николай Левшиц - руководитель проекта подготовки наблюдателей штаба Алексея Навального, о чем пишет еще один журналист Маша Слоним.

Фото: facebook.com/maria.phillimore.1?

Официального подтверждения этой информации пока нет. Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе также не сообщает об освобождении украинского режиссера, однако в то же время, когда Виктория Ивлева написала пост, он обнародовал видео танцующего человека без комментариев. Пользователи гадают, означает ли это, что хорошая новость подтвердилась.

Фото: facebook.com

Напомним, что сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Он был признан виновным в подготовке двух терактов в Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о предсмертном состоянии Олега Сенцова, который объявил голодовку три месяца назад.

Как сообщала "Страна", на следующий день в России опровергли информацию об экстремальном уменьшении веса у Сенцова. В российской Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов получает поддерживающую терапию с 24 мая.