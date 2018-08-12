В матче Первой футбольной лиги Польши арбитр удалил игрока, за толчок своего же партнера по команде. Матч "Ястшембе" и "Хойничанка" завершился нулевой ничьей.

Необычное удаление произошло на 81-й минуте матча. Полузащитник "Ястшембе" Патрик Скоречки оттолкнул одного из игроков собственной команды, за что был удален с поля.

Co tu się wydarzyło?! Czerwona kartka za... uderzenie kolegi! Widzieliście coś takiego?pic.twitter.com/QmLStWzwnx — Polsat Sport (@polsatsport) 11 серпня 2018 р.

Видео: twitter.com/polsatsport

Как сообщала "Страна", в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.

А перешедший в мадридский "Реал" экс-вратарь "Зари" Андрей Лунин попал на обложку крупнейшего испанского таблоида.