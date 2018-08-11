За прошедшие сутки в Кирилловке Запорожской области утонули двое отдыхающих – жители Ровно и Днепра.

Об этом в субботу, 11 августа, сообщает пресс-служба ГосЧС Запорожской области.

Так, 10 августа, в 12:00 на побережье Азовского моря, возле базы отдыха "Салют", отдыхающие обнаружили и достали из моря тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 24-летний житель города Ровно.

В тот же день, в 14:10 неподалеку от базы отдыха "Кристалл", в 20 метрах от берега, постояльцы базы увидели мужчину без признаков жизни. Погибшим оказался 53-летний житель города Днепр.

"Тела обоих погибших переданы для проведения судебно-медицинской экспертизы. Подразделения ГосЧС не привлекались", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", за одни сутки 6 августа в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей.

При этом за пять дней августа в реках и озерах Украины утонуло более 20 человек.