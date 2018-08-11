Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал политиков не допустить военный конфликт в регионе Черного моря. Такое заявление он сделал в Варне на торжественном собрании, посвященном 139-летию создания Болгарских военно-морских сил.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Болгарии, передает УНН.

"Дунай и Черное море становятся зоной исключительного конфликта, и много усилий должны приложить болгарские политики на всех уровнях, чтобы не допустить в Черном море военных действий", - сказал Борисов.

Борисов подчеркнул, что болгарские ВМС подготовлены к любому развитию событий, но главная их задача вместе с дипломатами - предотвратить возможный конфликт.

"Используем всю силу дипломатии и энергию, чтобы сохранить (мир), будем участвовать в учениях, а не воевать", - отметил глава болгарского правительства.

Как сообщала "Страна", Болгария и Турция соединили газотранспортные системы двух стран. По новой газовой трубе можно будет не только поставлять газ из Турции, а и в обратную сторону – из ЕС в Турцию.

Напомним, что президент Болгарии заявил о желании построить прямой газопровод в Россию.