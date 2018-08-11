В столице Румынии снова начался митинг против правительства. По данным журналистов, на акцию в Бухаресте на площадь Победы вышли уже более 5 000 человек. За порядок на площади отвечают жандармы, против которых генпрокуратурой начато уголовное дело.

Об этом сообщает Agerpres.

По некоторым данным, в ходе прошлого митинга в столице Румынии пострадали более 450 человек.

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, а также проведения досрочных выборов.

Как сообщала "Страна", в январе в Бухаресте уже проходили многотысячные акции протеста. Люди собирались на Университетской площади, протестуя против смягчения антикоррупционного законодательства.

Отметим, что в антиправительственном протесте пострадали полтысячи человек.