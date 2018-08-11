В аннексированном Крыму избили и ограбили экс-премьер-министра Крыма и отца первого мужа дочери Леонида Кучмы Анатолия Франчука.

Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Нападение произошло в ночь с 9 на 10 августа. Неизвестные ворвались в частный дом Франчука, связали и избили его, вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

По словам Анатолия Франчука, грабители налили какую-то жидкость на тряпку и положили ему на лицо, чтобы он потерял сознание. После того, как он пришел в себя, он был по-прежнему связан по рукам и ногам. Утром его обнаружил его водитель, который пришел на работу.

Фото: Скриншот с видео

Грабители проникли через окно. По словам Франчука, они вынесли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и золото, принадлежавшее умершей жене.

Напомним, что 9 августа исполнилось 80 лет Леониду Кучме, который построил ту Украину, в которой мы живем.

Как сообщала "Страна", Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму к Генассамблее ООН.