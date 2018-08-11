В воскресенье, 12 августа, в западном и северном регионе Украины ожидаются дожди с грозами, в центре, на юге и востоке - жарко и солнечно. Температура воздуха в пике поднимется до +31.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики обещают дожди с грозами. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от +23 до +26 градусов. В Закарпатской области воздух прогреется до +29. На востоке сухо и без осадков, днем температура воздуха составит 27-30 градусов тепла. В центральной части страны солнечно, днем от 28 до 30 градусов выше нуля.

На севере пройдут дожди, кроме Сумской области. Температура днем - от +27 до +29. В южном регионе осадков не предвидится, днем от +27 до +31. В Киеве дождь, днем от +27 до +29.

Как сообщала "Страна", синоптики прогнозируют в Украине тропический август с дождями и жарой.

Напомним, что спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности под Киевом.