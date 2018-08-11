Полиция Киева объявила в розыск водителя автомобиля Lexus, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Произошедшее сняли камеры наблюдения.

На видео видно, как пешеход переходит дорогу на светофоре, в то время авто на скорости сбивает его. Об этом сообщает ТСН.

Авария произошла накануне на Днепровской набережной Киева. Пешеход потерял сознание, в себя его привела прохожая. Впоследствии мужчину госпитализировали с жалобами на боль в груди и ногах. Свидетели запомнили номер машины, но водителя полиция до сих пор не установила. Неизвестно также, на какой сигнал светофора пешеход переходил улицу.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", во Львовской области Lexus сбил школьника. Правоохранители предварительно установили, что 12-летний местный житель, который перебегал дорогу, попал под колеса автомобиля.

Напомним, что под Хмельницким на трассе не разминулись Audi и Volvo - погибло двое людей.