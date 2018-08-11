Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать звание лучшего боксера по версии авторитетного спортивного телеканала ESPN. А Александр Усик впервые попал в первую десятку этого рейтинга. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе занимает восьмую позицию.

Об этом сообщает Xsport.ua.

Фото: xsport.ua

Кроме того, Александр Усик и Василий Ломаченко стали лучшими в своих дивизионах по версии World Boxing News (WBN). Также признание получил еще один украинский боксер - Артем Далакян. Он лидирует в легчайшем весе.

"Страна" отметила восемь тезисов прямого эфира с Александром Усиком.

А нынешний мэр Киева Виталий Кличко в октябре сразится на ринге с Ленноксом Льюисом.