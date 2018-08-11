В Херсоне был заблокирован российский танкер "Механик Погодин".

Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряки не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.

"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала Москалькова.

По ее словам, суд по поводу ареста танкера и имущества на нем, пройдет в понедельник 13 августа.

В пятницу, 10 августа, СБУ обнаружила в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту.

Ранее в Черноморске был заблокирован танкер, ходивший в Россию.

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