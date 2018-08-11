В Херсоне заблокирован российский танкер “Механик Погодин”
В Херсоне был заблокирован российский танкер "Механик Погодин".
Об этом сообщает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряки не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.
"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала Москалькова.
По ее словам, суд по поводу ареста танкера и имущества на нем, пройдет в понедельник 13 августа.
В пятницу, 10 августа, СБУ обнаружила в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту.
Ранее в Черноморске был заблокирован танкер, ходивший в Россию.
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