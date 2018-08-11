В субботу, 11 августа, на стадионе в Харькове донецкий "Шахтер" разгромил полтавскую "Ворсклу" в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Счет в матче открыли гости, но затем пропустили четырежды. На 25-й минуте матча Вячеслав Шарпар оказался выше всех в штрафной чемпионов Украины и отправил мяч в дальний угол ворот Шахтера.

"Горняки" атаковали, но гостям удавалось отбиваться. На перерыв команды ушли с преимуществом "Шахтера" на поле, а "Ворсклы" - на табло.

После начала второго тайма, по игре футболистов "Шахтера" стало ясно, что за 15 минут наедине с главным тренером Паулу Фонсекой они явно "мате не попивали".

Уже на 50-й минуте встречи счет был уравнен. Начало разгрому "Ворсклы" положил в дальний угол ворот соперника Марлос.

На 59-й минуте он же точно отдал на Мораеса, а тот - на Степаненко. И Тарас вывел "горняков" вперед.

Еще три минуты третий гол в ворота "Ворсклы" забил Давид Хочолава. Итоговый результат установил Жуниор Мораес, забив на 74-й минуте после "передачи на гол" от Тайсона.

"Горняки" победили и вновь вышли на первое место в чемпионате Украины. У "Динамо" - 1 игра в запасе.

Как сообщала "Страна", экс-полузащитник "Шахтера" Бернард перешел в английский "Эвертон". В Ливерпуле бразилец будет получать 150 тысяч фунтов.

Напомним, что игроком июля УПЛ признала форварда Динамо, забившего победный гол Шахтеру.