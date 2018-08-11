В ООН заявили, что в Сирии не осталось ни одного осажденного района и что жестокая практика войны подходит к концу.

Об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн, сообщает ТАСС.

"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными. Жители последних осажденных районов - Эль-Фуа и Кефрая (окруженных боевиками шиитских анклавов в провинции Идлиб - Прим.Ред.) - были эвакуированы в июле", - отметил он.

"Мы вступаем в новую главу в этой очень кровопролитной и жестокой войне в Сирии. Хочется надеяться, мы видим сейчас окончание большой войны", - отметил Эгеланн. По его словам, "есть признаки", что теперь имеется доступ в гуманитарные районы, которого долго не было, и "самая жестокая практика этой войны, возможно, подходит к концу". Вместе с тем, советник обратил внимание на опасность обострения ситуации в провинции Идлиб. "В Идлибе могут быть тысячи людей, которые названы террористами ООН", - сказал он.

По мнению Эгеланна, присутствие террористов говорит об опасности обострения ситуации в этой провинции, однако оно "не может служить оправданием" для развертывания в Идлибе боевых действий. Советник считает, что нужно сделать все возможное, чтобы "война не пришла в Идлиб", поскольку половина из 9,2 млн жителей этой провинции - перемещенные лица.

По его словам, ООН готовит гуманитарный план на случай обострения ситуации в Идлибе.



"Идлиб не снят с повестки международной политики. Многие государства могут повлиять на ситуацию в Идлибе", - сказал советник.

Фото: красным - территории под контролем правительства Сирии, желтым - районы под контролем курдов, зеленым (Идлиб - на севере) - "вооруженная оппозиция" и боевики/wikipedia.org

Как сообщала "Страна", в Сирии президент Башар Асад договорился о прекращении огня на юге и выходе к границе с Иорданией.

Отметим, что в Сирии взорвали директора военного института, который дважды обстреливали израильские ВВС.