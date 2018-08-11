На официальной странице президента появился пост, посвященный Дню Ялты, в котором он трижды ошибся, цитируя первую строчку гимна Украины.

"Волшебная Ялта - настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым - настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - говорится в сообщении от имени президента.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

При этом цитата "Ще не вмерли України ні слава, ні воля" ошибочная. Официальный текст гимна, утвержденный 6 марта 2003 года звучит так: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Это закреплено в законе "О государственном гимне".

Фото: zakon5.rada.gov.ua

Напомним, что ранее у Порошенко ошиблись, публикуя видео с Дня крещения Руси. Когда президент шагал во главе хода, на его странице в Facebook включилась прямая трансляция. Помощники президента озаглавили ее с двусмысленной ошибкой, написав "Херсна хода", вместо "Хресна".

Как сообщала "Страна", в администрации президента Петра Порошенко не знают об объемах расходов на ведение и рекламу страницы главы государства в соцсети Facebook и утверждают, что не размещают наружной рекламы с его именем.