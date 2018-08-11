В Харькове в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа в одной из квартир, после чего начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции в Харькове в 15:25.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже, которая сдавалась в аренду. На момент взрыва в ней никого не было. Ударной волной выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда.

Соседи говорят, что с утра в подъезде чувствовался запах бытового газа.

Очевидцы обнародовали видео в первые минуты после взрыва. Видно, что над домом поднимаются клубы дыма, заметные издалека.

"Спасены 5 человек (из них 3 детей), эвакуированы 12 человек (из них 3 детей) с верхних этажей. К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились 5 человек с незначительными резаные-осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались", - сообщили в ГосЧС.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Львовской области взорвался газ в жилом доме.

Отметим, что также во Львове произошел взрыв в киоске фаст-фуда.