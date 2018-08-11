В селе Сокольники Львовской области водитель автомобиля Lexus сбил 12-летнего подростка. Школьник госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент случился около 19:25 в пятницу, 10 августа. Правоохранители предварительно установили, что 12-летний местный житель, который перебегал дорогу, попал под колеса автомобиля Lexus ES под управлением 33-летнего жителя Яворивского района.

Травмированный школьник был госпитализирован в реанимацию с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом височной кости с переходом на основание черепа, убойные ссадины рук и ног.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Максимальное наказание, которое предусматривает статья - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщала "Страна", водителя грузовика, попавшего в ДТП под Запорожьем, оставили под стражей на два месяца.

Напомним, что в Херсонской области легковушка влетела в стоящий грузовик, погибли двое детей.