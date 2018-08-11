В немецком городе Карлсруэ мужчина позвонил в полицию и попросил помощи из-за слишком надоедливого бельчонка, который все время ходит за ним. Когда сотрудники полиции приехали к нему домой, они нашли спокойно уснувшее животное.

Об этом сообщает полиция Карлсруэ.

Животное только недавно родилось и, видимо, потеряло мать. В таких случаях бельчата ищут замену и могут привязаться к человеку.

Полицейские забрали белку, назвали его Карл-Фридрихом и отдали его в центр спасения животных. По их словам, за бельчонком там хорошо ухаживают.

Фото: facebook.com/PolizeipraesidiumKarlsruhe

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