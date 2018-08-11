Прокуратура Румынии возбудила уголовное дело по факту разгона полицией антиправительственного митинга в Бухаресте.

Об этом сообщает пресс-служба румынской Генеральной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело в связи со вмешательством жандармов и инцидентом на площади Виктории в Бухаресте 10 августа 2018 года, а также в ночь с 10 на 11 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Расследованием дела займется военная прокуратура. Первое, что она сделает, - соберет все жалобы, поданные в отделения полиции, и таким образом документы будут зарегистрированы под единым номером.

Ранее с призывом открыть подобное дело выступил президент страны Клаус Йоханнис. Он осудил происходящие на площади Виктории в Бухаресте, и выразил надежду, что министру внутренних дел страны хватит силы взять на себя ответственность.

При этом стоит отметить, что ряд местных СМИ отмечает, что полиция в свою очередь также открыла ряд уголовных производств в отношении митингующих, среди них незаконное ношение оружия.

Накануне в Бухаресте проходили антиправительственные протесты, в их ходе произошли столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили баллончики со слезоточивым газом и водяные пушки.

Люди протестовали против правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией. В частности, призывали правительство уйти в отставку и требовали проведения досрочных выборов. Помимо этого, среди требований - поддержка правосудия и недопуск к власти людей с уголовным прошлым.

По последней информации, в результате силового разгона антиправительственного митинга в Бухаресте пострадали 452 человека, более 60 из них понадобилась госпитализация.

Как сообщала "Страна", в Бухаресте в антиправительственном протесте пострадали полтысячи человек.

Напомним, что в Бухаресте прошел многотысячный митинг против коррупции.