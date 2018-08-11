Атомобиль Таврия, на котором в Бердянске приехали убивать участника АТО и активиста Виталия Олешко, зарегистрирован в Госгеокадастре. После убийства в авто нашли оружие и гильзы.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на постановлении Бердянского суда.

Там говорится, что автомобиль марки ЗАЗ Таврия, на котором у дому АТОшникаа подъехали убийцы, а после бросили его, находится на балансе у ГУ Государственный кадастр в Запорожской области.

Напомним, что судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока сообщил, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.

Как сообщала "Страна", суд арестовал всех четверых подозреваемых в убийстве Сармата в Бердянске - на 60 суток без права внесения залога.