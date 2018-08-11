В субботу, 11 августа в центре Одессы хулиган, предположительно под действием наркотиков, избил семерых случайно встретившихся ему на улице женщин, в том числе одну беременную.

Об этом сообщила одна из потерпевших – эксперт по недвижимости Оксана Садыченко, передает УНИАН.

Нападение на нее было совершено утром на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской. В частности, молодой мужчина ударил ее в область солнечного сплетения.

"Почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения, согнулась и только потом поняла, что это был чей-то удар. Присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновенье я услышала еще один женский крик", - рассказала Садыченко.

Она отметила, что нападавший некий Размик Карапетян, 1993 года рождения, пребывавший, по предварительным данным, под воздействием наркотического вещества. Он шел по улице и нападал на женщин.

По сведениям Садыченко, злоумышленник избил, кроме нее, как минимум шесть женщин. Произошло это в пределах одного жилого квартала Приморского района.

"Это те, кого я лично видела. Я еще хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала и об бордюр чуть не сломала руку. Теперь у нее гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо, что очки не разрезали ей лицо", - рассказала потерпевшая.

У другой потерпевшей - сломан нос, также одна из пострадавших получила удар локтем в лицо и беременная, которую вышеназванный гражданин ударил в лицо. Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.

"Мы все - кто на такси, кто на частной машине - поехали писать заявление в полицию… Со мной позже связались, и сказали что пострадавшая - в роддоме, на сохранении", - рассказала Садыченко. Она отметила, что потерпевших, очевидно, больше, так как, по некоторым данным, злоумышленник сегодня успел избить женщин на других улицах.

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