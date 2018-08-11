Аффилированная с бизнесменом Виктором Нусенкисом кипрская компания Fintest Trading Co Limited продала 100% акций ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" (город Донецк) четырем компаниям. Одной из них оказалась подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову Metinvest B.V.

Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщают Украинские новости.

Покупателями стали Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Misandyco Holdings (обе - Кипр), а также компания Treimur Investments Limited (Британские Виргинские острова). Каждая из них приобрела по 24,989999% акций.

Завод "Донецксталь" был образован на базе Донецкого металлургического завода, ему принадлежат доменный и мартеновский цеха, которыми ранее владел Донецкий металлургический завод.

Отметим, что в 2016 году сепаратисты из "ДНР" объявили о переходе ДМЗ под их контроль. На его базе они создали "государственное предприятие Юзовский металлургический завод" (Джон Юз - британский предприниматель основавший данное предприятие в 19 веке).

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на предприятиях Донбасса под контролем сепаратистов.

Отметим, что Курченко экспортировал металл из "ЛДНР" через Россию на $71 млн.