В Запорожской области без вести пропал военный ВСУ Максим Закальский. О нем ничего неизвестно с утра 27 июля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Бердянским отделом полиции устанавливается местонахождение военнослужащего Вооруженных сил Украины Закальского Максима Викторовича 1983 года рождения, который утром 27 июля 2018 года собирался выехать из Бердянска в Запорожье и пропал без вести.

Закальский был одет в серую футболку и серые шор, на нем была летняя обувь. На вид ему 35-40 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, лицо овальное, короткие волосы темно-русого цвета, глаза - серо-голубые.

Из особых примет: шрам на голове в виде рубца длиной 1 см.

В полиции просят всех, кому известно, где находится или может находиться Максим Закальский, обращаться в Бердянский отдел полиции.

Фото: zp.npu.gov.ua

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