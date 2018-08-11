Число погибших в результате лесных пожаров в Греции выросло до 94. Последней жертвой стала 57-летняя женщина, которая скончалась в больнице.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на пожарную службу страны.

В больницах остаются три десятка пострадавших, из них восемь в отделении реанимации.

В числе погибших - 44 женщины, 35 мужчин и 11 детей. Самой юной жертве пожаров было 6 месяцев. Тела 2 погибших списке пока не удалось идентифицировать.

В Греции пострадавшие при пожаре продолжают получать срочные пособия - одноразовую помощь от 5 до 8 тысяч евро.

Как сообщала "Страна", греческие власти заявили о серьезных основаниях полагать, что причиной масштабных лесных пожаров близ Афин могли быть поджоги.

Отметим, что в аномальной европейской жаре ученые обвинили глобальное потепление.