Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в июле получил 29,8 тыс. гривен зарплаты - примерно одну тысячу долларов по текущему курсу. При этом его заместители и госсекретарь министерства получили больше.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Украинских новостей.

Из 29 800 гривен должностной оклад составил 12 945 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 495 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 2 589 гривен, надбавка за интенсивность труда - 1 600 гривен, командировочные - 4 445 гривен, отпускные - 3 021 гривну, премия - 4 560 гривен, индексация - 344 гривны.

Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула составила 37 тыс. гривен, заместителей Николая Даневича - 38,6 тыс. гривен, Ярослава Войтовича - 32 тыс. гривен, Александра Яремы - 71,7 тыс. гривен, Николая Мовчана - 29,7 тыс. гривен и госсекретаря Олега Немчинова - 83,5 тыс. гривен.

Как сообщала "Страна", вице-премьеру Зубко за май начислили зарплату почти в 44 тысячи гривен.

Отметим, что министр молодежи и спорта Жданов поддержал жену Турчинова, которую обвинили в гомофобии.