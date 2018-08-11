Первый вице-премьер-министр, министр экономразвития и торговли Степан Кубив за июль получил зарплату 45 317 грн.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Из начисленной суммы должностной оклад составил 12 273 грн, надбавка за выслугу лет - 3 829 грн, надбавка за интенсивность труда - 10 432 грн, индексация - 447 грн, командировочные - 15 390 грн, премия - 2 945 грн.

Сумма налогов составила 8 837 грн. То есть фактическая сумма, полученная Кубивым, 36 480 грн.

Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 66,7 тыс. грн, заместителей Юрия Бровченко - 73,4 тыс. грн, Михаила Титарчука - 58,9 тыс. грн, Натальи Микольской - 91,5 тыс. грн и госсекретаря Алексея Перевезенцева - 70,6 тыс. грн.

Напомним, что в июле министру образования Лилии Гриневич дали на оздоровление сумму, равную почти пяти ее окладам.

Как сообщала "Страна", сотруднику, ведущему Facebook Укрзализныце заплатят 117 тысяч гривен в месяц.