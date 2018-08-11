Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия, несмотря на международные усилия в процессе восстановления мира в Украине, способствует затягиванию и продолжению конфликта на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Видео, которое таким образом прокомментировал Волкер, было опубликовано представителями ОБСЕ вечером 10 августа.

По словам Курта Волкера, Россия не только поддерживает военный конфликт на Донбассе, но и блокирует миссию по мониторингу границ, а также препятствует визитам представителей ОБСЕ на границу.

Скриншот: Twitter/ Kurt Volker

Напомним, Курт Волкер объяснил, зачем Украине нужно продлить особый статус Донбасса.

Также в ОБСЕ призвали не забывать про экологические угрозы на Донбассе.