После информации о том, что из фильма о Василии Стуса была вырезана сцена с его адвокатом Виктором Медведчуком (ныне - видным украинским политиком), премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поручил Министерству культуры и Госагентству по вопросам кино разобраться в ситуации.

Об этом премьер сообщил в Facebook.

"Недопустимо, когда всякий пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную любому. Мы не должны с этим мириться! Поэтому я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений", - написал Гройсман.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Ранее актер Геннадий Попенко в Facebook написал, что из фильма "Стус" вырезали сцену суда с адвокатом украинского поэта и диссидента Виктором Медведчуком. И что это сделали после звонка из администрации Медведчука.

Один из сценаристов картины Сергей Дзюба подтвердил, что писал сцену с Виктором Медведчуком, но, почему ее сняли, он не знает.

Режиссер Роман Бровко сказал, что сцену убрали по просьбе сына Василия Стуса Дмитрия Стуса. И что было вырезано 20-25 сцен, но всех заинтересовал только эпизод с Медведчуком. В тоже время Дмитрий Стус опроверг, что обращался с такой просьбой.