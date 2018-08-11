Взрыв на военном заводе Chemring Countermeasures в британском городе Солсбери не связан с отравлениями нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщает Sky News.

"Мы тесно сотрудничаем с руководством по охране здоровья и безопасности в этом расследовании, чтобы определить причину взрыва", - сообщил расследующий взрыв инспектор Саймон Поуп.

В результате ЧП, произошедшего вечером в пятницу, 10 августа, - один человек погиб. Ему было 29 лет. Еще один пострадавший - 26-летний мужчина из Пьюси, госпитализирован. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По данным журналистов, военное предприятие Chemring Countermeasures производит аппаратные средства защиты для военных кораблей, летательных аппаратов и наземных платформ от ракетных угроз.

На предприятии также разработали системы противодействия для истребителей Eurofighter Typhoon. Завод находится в пяти милях от секретной британской химической лаборатории Портон-Даун, где расследовалось произошедшее со Скрипалями и "Новичком".

Видео: youtube.com/Chemring Group PLC

Как сообщала "Страна", полиция Солсбери сообщила о новом инциденте с мужчиной у ресторана, связанного с делом Скрипалей.

Отметим, что ранее президент Чехии Земан признал, что яд "Новичок" произвели в их военном НИИ.