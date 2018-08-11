Районный суд Запорожья оставил под стражей водителя КамАЗа, участника ДТП под Запорожьем, в результате которого погибли шесть детей и один взрослый.

Об этом сообщает 112.ua.

Напомним, что авария произошла 10 августа возле села Каменское Запорожской области. Водитель КаМАЗа вылетел на встречную полосу дороги и столкнулся с бусом, в результате оба автомобиля вылетели с дороги. Сообщалось о семерых погибших и 12 пострадавших в результате ДТП.

Суд по избранию меры пресечения для водителя грузовика состоялся 11 августа. Подсудимым оказался 31-летний мужчина по имени Руслан, житель Донецкой области. Показания он пока не давал. Согласно решению суда, мужчина будет ожидать окончания расследования в СИЗО: избранная мера пресечения - 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в страшном ДТП у Каменского.

Также мы писали о том, что изначально сообщалось о 6 погибших детях в ДТП под Запорожьем. Позже в операционной умер еще один семилетний мальчик.