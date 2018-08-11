В субботу, 11 августа, президент США Дональд Трамп раскритиковал уволенных экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух сотрудников этого ведомства. Трамп в своем Тwitter назвал их "клоунами и неудачниками".

"Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены? Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!" - написал Трамп.

Он задался вопросом, почему ФБР не передает текстовые сообщения Маккейба правозащитной организации Judicial Watch или другим правительственным учреждениям.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

В июне аппарат генерального инспектора минюста США выявил, что заместитель главы ФБ Эндрю Маккейб четыре раза вводил следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми в заблуждение, из них три раза при этом он находился под присягой. Прокуратура пытается определить, совершил ли Маккейб уголовное преступление, дав ложные показания. Сам бывший замдиректора ФБР утверждает, что никому не лгал.

Что касается агента ФБР Питера Стржока, которого упоминает Трама, то он занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Он также участвовал в разбирательстве в связи с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки.

Ранее в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

Как сообщала "Страна", генпрокурор Трампа скрывал свои тесные связи с российским послом.

Отметим, что конфликтовавший с Трампом замглавы ФБР уволен за два дня до пенсии.