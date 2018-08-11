Угонщик самолета Bombardier Dash 8 Q400 из аэропорта Сиэтла общался с диспетчерами аэропорта на протяжении всего своего недолго полёта вплоть до крушения.

Отрывки из диалога приводит газета Seattle Times.

В частности, угонщик просит простить его, а самого себя называет "сломленным парнем", который хотел ощутить "момент безмятежности" во время полета.

Как рассказали изданию диспетчеры, поначалу угонщик был полностью спокоен и даже шутил, что его могут взять в пилоты, если он сможет совершить успешную посадку. Но мужчина быстро признался, что вообще не знает, как надо приземляться.

"Я вообще-то не планировал приземляться. Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень. Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", - заявил угонщик.

Появилось видео, как на перехват самолета были подняты истребители.

Диспетчеры пытались отговорить его от задуманного и просили вернуться в аэропорт, обещая помочь посадить самолет. Однако мужчина не только не слушал их, но и пытался выполнить фигуры высшего пилотажа.

Напомним, что в Вашингтоне угнали и разбили пассажирский самолет, пытаясь сделать петлю над водой. Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленой авиакомпании украл самолет. Крушение спровоцировал недостаток навыков летать.

Ранее "Страна" писала, что в Тернопольской области во время полета загорелся самолет, погиб пилот.