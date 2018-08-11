В США приговорили клоуна-убийцу с перчатками Фредди Крюгера
В городе Денвер (штат Колорадо, США) суд вынеси приговор мужчине, который, находясь в клоунском гриме убил человека, используя перчатки с лезвиями, как у персонажа Фредди Крюгера из фильмов ужасов "Кошмар на улице вязов".
Об этом сообщает американский телеканал Denver 7.
По данным телеканала, осужденный Кристиан Гулзоу в мае 2017 года убил 29-летнего мужчину напротив ресторана в городе Денвер. Несколькими часами ранее их видели ругающимися неподалеку от круглосуточного минимаркета.
Инцидент получил широкую огласку из-за сообщения полиции о внешности преступника. Американские правоохранители заявили, что на лице убийцы был черно-белый клоунский макияж. На руку была надета перчатка с пятисантиметровыми лезвиями.
По данным телеканала, максимальный срок, который мог получить виновный, составлял 48 лет. В итоге суд дал ему 42 года тюрьмы.
Фото: Кристиан Гулзоу без грима и в гриме/google.com.ua
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