В городе Денвер (штат Колорадо, США) суд вынеси приговор мужчине, который, находясь в клоунском гриме убил человека, используя перчатки с лезвиями, как у персонажа Фредди Крюгера из фильмов ужасов "Кошмар на улице вязов".

Об этом сообщает американский телеканал Denver 7.

По данным телеканала, осужденный Кристиан Гулзоу в мае 2017 года убил 29-летнего мужчину напротив ресторана в городе Денвер. Несколькими часами ранее их видели ругающимися неподалеку от круглосуточного минимаркета.

Инцидент получил широкую огласку из-за сообщения полиции о внешности преступника. Американские правоохранители заявили, что на лице убийцы был черно-белый клоунский макияж. На руку была надета перчатка с пятисантиметровыми лезвиями.

По данным телеканала, максимальный срок, который мог получить виновный, составлял 48 лет. В итоге суд дал ему 42 года тюрьмы.

Фото: Кристиан Гулзоу без грима и в гриме/google.com.ua

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