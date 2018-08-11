По мнению представителей Европейского Союза, Высший антикоррупционный суд должен полноценно заработать в Украине до конца 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

В ЕС отметили, что готовы поддерживать процесс запуска, а также, что позитивно оценивают принятие законодательства, которое позволяет создать Высший антикоррупционный суд.

Создание Антикоррупционного суда в Украине европейские политики считают важнейшим шагом в борьбе с коррупцией.

В сообщении ЕС речь идет о том, что борьба с коррупцией является ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В Евросоюзе отмечают, что антикоррупционный институт должен быть полностью независимым при выполнении своей задачи и одновременно с этим не иметь чрезмерного влияния.

Напомним, что в Украине был опубликован порядок передачи дел в Высший антикоррупционный суд.

Также мы сообщали, что в Антикоррупционном суде утвердили штат из 39 судей. 12 из них будут работать в Апелляционной палате.