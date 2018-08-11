На основателя компании Tesla Илона Маска подали в суд несколько инвесторов, после его недавнего заявления о планах скупить у акционеров ценные бумаги и превратить публичную компанию в частную.

Заявление Маска о том, что Tesla может стать частной компанией, привело к резкому росту стоимости ее акций. Через несколько часов после публикации заявления Маска, акции Tesla выросли на 11% и торговались почти по $380 за штуку, передает ВВС.

При этом инвесторы, которые играют на бирже на понижение, из-за объявления Илона Маска о планах делистинга Tesla понесли большие потери - по их словам, речь идет о миллионах долларов. Теперь они обвиняют Илона Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Иски поданы в федеральный суд Сан-Франциско. Один из истцов - Калман Айзекс - утверждает, что своим заявлением Илон Маск хотел полностью избавиться от "медведей" - инвесторов, играющих на бирже на понижение стоимости акций.

Истец Уильям Чамберлайн считает, что Илон Маск нарушил федеральные законы и добился искусственного роста стоимости акций Tesla.

Как сообщала "Страна", Маск показал, как роботы собирают Tesla Model 3 с двумя двигателями. На шасси транспортных средств заняты полдесятка роботов.

Отметим, что ранее Илон Маск заявил, что бюджетный электроавтомобиль Model 3 может разорить Tesla.