11 августа жители некоторых уголков нашей планеты стали свидетелями частичного солнечного затмения.

Об этом сообщает 112.ua.

Затмение продолжалось почти три с половиной часа - с 11:02 до 14:30. Наблюдать астрономическое явление можно было в Канаде, Северной и Южной Корее, Китае, Гренландии, Монголии, Исландии, Киргизии, Великобритании, Казахстане, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, России.

Украинцы последнее в этом году солнечное затмение не наблюдали.

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Напомним, что ранее астронавт показал удивительные фото "кровавой луны" из космоса.

Также ранее также появилось видео редкого астрономического явления, которое наблюдали впервые за 43 года.