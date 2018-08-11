Нацагентство по предупреждению коррупции проверит декларации судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

Отмечается, что агентство собирается начать полную проверку деклараций судьи Антонова Андрея Владимировича за три года - 2015, 2016 и 2017.

Кроме того, НАЗК проверит декларации заместителя председателя Нацполиции - начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца за 2017 год и заведующего секретариата комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игоря Приймы за 2015, 2016 и 2017 годы.

Напомним, Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов в пятницу, 10 августа, закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто.