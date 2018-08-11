НАПК взялось за судью, закрывшего дело Кернеса. Обещают проверить все его деклараци
Нацагентство по предупреждению коррупции проверит декларации судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
Отмечается, что агентство собирается начать полную проверку деклараций судьи Антонова Андрея Владимировича за три года - 2015, 2016 и 2017.
Кроме того, НАЗК проверит декларации заместителя председателя Нацполиции - начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца за 2017 год и заведующего секретариата комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игоря Приймы за 2015, 2016 и 2017 годы.
Напомним, Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов в пятницу, 10 августа, закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто.