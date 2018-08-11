Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия ведет себя недобросовестно в рамках своих обязательств и отношений, которые сложились между странами. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, на данный момент для белорусского производителя сельскохозяйственной техники ОАО "Гомсельмаш" наступили тяжелые времена - из-за "варварского" поведения россиян.

"Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - возмутился президент Беларуси.

По словам А. Лукашенко, Россия создает для Беларуси такие же неконкурентные условия, в организации которых относительно себя РФ обычно обвиняет Запад. Он отметил, что правительство России поддерживает и субсидирует "Ростсельмаш", нарушая договоренности в Евразийском экономическом союзе.

Также президент пообещал поговорить об этом с Владимиром Путиным.

Напомним, недавно Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте.

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