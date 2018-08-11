Издание FourFourTwo опубликовало 10 самых бессмысленных трансферов в летнее трансферное окно 2018 года, передает Tribuna.

В этот список попал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, который перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии".

"На момент трансфера все выглядело привлекательно. Возможно, этим переходом "Вест Хэм" хотел заявить о своих серьезных намерениях. Однако, похоже, они подписали игрока на основе устаревшей репутации", - рассказывает о данном трансфере журналист FourFourTwo Джон Крэбб.

По его словам, Ярмоленко был выдающимся игроком три года назад, когда он должен был перейти в большой испанский, английский или немецкий клуб. Его трансфер в "Боруссию" Дортмунд состоялся слишком поздно, о чем свидетельствуют его плохие выступления и уход из клуба.

Кроме Андрея, в список попали трансферы:

Хавьера Пасторе из "Ромы" в "ПСЖ";

Джо Харта из "Манчестер Сити" в "Бернли";

Саломона Рондона из "Вест Бромвича" в "Ньюкасл";

Паулиньо из "Барселоны" в "Гуанчжоу Эвергранд";

Джека Уилшера свободным агентом в "Вест Хэм";

Адама Траоре из "Мидлсбро" в "Вулверхэмптон";

Ришарлисона из "Уотфорда" в "Эвертон";

Леонардо Бонуччи из "Милана" в "Ювентус";

Клуба "Тоттенхэм" в целом, который не купил вообще никого.

Напомним, в пятницу, 10 августа, на туманном альбионе с противостояния МЮ - Лестер стартовала футбольная Премьер-лига. Голов зрители ждали не долго - на 3-й минуте чемпион мира Поль Погба отличился с пенальти.