В Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Audi A4 и Volvo S60 двое человек погибли и еще четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Авария произошла накануне вечером в с. Лесо-Березовка Летичевского района.

По предварительным данным, 21-летний водитель Audi при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo под управлением 45-летнего жителя Черновицкой области.

"В результате ДТП травмированы четверо людей и еще двое от полученных травм скончались в больнице. Среди погибших – 64-летний отец водителя Audi и его 80-летняя пассажирка", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Решается вопрос о задержании водителя Audi в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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